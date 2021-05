Le Ricette di StrettoWeb – Involtini di spatola al forno

12 Maggio 2021 11:30

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione degli involtini di spatola al forno

Gli involtini di spatola, una delle ricette più buone della cucina tradizionale, sono un piatto povero e genuino che profuma di mare. I filetti teneri e saporiti di questo pesce azzurro, farciti con la squisita muddica cunzata, il pangrattato condito con capperi, pecorino, prezzemolo, scorza di limone ed origano, sono arrotolati e cotti in forno. Pochi ingredienti, come spesso vuole la cucina calabrese, per un risultato eccezionale!

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 20 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

500 gr. di filetti di spatola

Pangrattato q.b.

Capperi

50 gr. di pecorino grattugiato

Prezzemolo

Origano

Limone

Olio extravergine di oliva, sale e pepe nero

Preparazione

Iniziate lavando sotto l’acqua corrente i filetti di spatola, poi tamponateli e teneteli da parte. Preparate la muddica cunzata facendo tostare leggermente il pangrattato e aggiungendo il sale, la scorza grattugiata del limone, i capperi, il pecorino, il prezzemolo tritato, l’origano, il pepe ed un filo d’olio. Mescolate bene il condimento ed oleate appena i filetti di pesce. Impanateli leggermente con il pangrattato condito, aggiungete un po’ di composto su ognuno ed arrotolateli fermandoli con lo stuzzicadenti. Sistemateli su una teglia rivestita di carta forno ed infornateli a 180 gradi per circa 20 minuti. Spolverizzate del prezzemolo e serviteli caldi.

Conservazione

Gli involtini di spatola si conservano in frigorifero per 1-2 giorni.

Curiosità e benefici della spatola

Pesce azzurro dall’aspetto inconfondibile per il suo corpo lungo e schiacciato, la spatola vive lungo le coste dello Stretto di Messina dove viene pescato dal “pescatore di spatole”, lo “spadularu”, che tramanda di generazione in generazione questo tipo di pesca. Se in passato era un pesce poco apprezzato, oggi è diffuso nella cucina calabrese e siciliana grazie alle carni pregiate ed al gusto delicato ed è consigliato a bambini, anziani e sportivi essendo fonte di una elevata quantità di proteine ad alto valore biologico, di omega-3 e sali minerali. Ha il vantaggio di avere poche spine e quindi si presta a molte preparazioni come le cotolette o gli involtini ma può essere grigliato o cucinato in padella con pomodorini, capperi ed olive senza dimenticare la spatola in agrodolce e la parmigiana di spatola. Il suo breve ciclo vitale comporta un minor accumulo di sostanze dannose rispetto a pesci più longevi e la sua pesca è ecosostenibile essendo capace di riprodursi velocemente.

Consiglio della zia

Potete arricchire il pangrattato degli involtini con granella di pistacchi, uvetta e pinoli.