Le Ricette di StrettoWeb – Frutti di mare all’arancia

27 Maggio 2021 11:50

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dei frutti di mare all’arancia

Vero classico della cucina italiana l’insalata di mare col suo sapore delicato è ideale sia come antipasto che come secondo piatto. Racchiusa in coppette di arancia e realizzata con molluschi e crostacei uniti a dadini di verdure regala gusto, leggerezza e nutrienti.

Difficoltà: media

Preparazione: 25 minuti

Cottura: 35 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

1 Kg di cozze

300 gr. di gamberi

300 gr. di misto mare surgelato

1 lattuga riccia

1 costa di sedano

4 arance

1 ciuffo di prezzemolo

2 patate

Sale, pepe ed olio extravergine di oliva

Preparazione

Iniziate dalle patate: lessatele per 20 minuti dall’ebollizione, pelatele e tagliatele a cubetti. Lavate il sedano ed affettatelo a rondelle sottili. Pulite le cozze e mettetele in padella con uno spicchio d’aglio ed un filo d’olio. Copritele e fatele cuocere per qualche minuto fin quando non saranno aperte, poi sgusciatele e tenetele da parte. Pulite i gamberi crudi togliendo la testa ed il guscio e passateli in padella con un filo d’olio per pochi minuti. Adesso cuocete il “misto mare” seguendo le indicazioni sulla confezione ed al termine riunite in una ciotola tutti gli ingredienti e conditeli con olio, prezzemolo tritato, sale e pepe. Private le arance della calotta e svuotatele della polpa tagliandola a cubetti. Foderate le arance con le foglie di lattuga riccia e riempitele con il mix di ingredienti e con i cubetti di arancia.

Conservazione

L’insalata di mare si conserva in frigo al massimo per 2 giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

Potenti antiossidanti capaci di rallentare l’invecchiamento cellulare le cozze sono fonte di proteine nobili utili al mantenimento della massa muscolare, sono anche un integratore naturale di ferro assimilabile e la presenza di vitamina B e minerali come iodio e magnesio aiuta a contrastare gli stati di affaticamento. In questa ricca insalata sono accostate ai gamberi, crostacei gustosissimi dal basso contenuto calorico e ad un goloso misto mare che racchiude anche vongole e calamari.

Il consiglio della zia

Una squisita alternativa è l’insalata di mare con finocchi, arance, polpo, gamberi, sedano, carote e radicchio.