Le Ricette di StrettoWeb – Bocconcini di pollo agli agrumi

18 Maggio 2021 18:30

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dei bocconcini di pollo agli agrumi

Il pollo agli agrumi è un secondo piatto nutriente e gustoso che si prepara in pochissimi minuti. Genuina e sfiziosa questa carne magra aromatizzata da arance e limoni sarà apprezzata da tutti!

Difficoltà: molto facile

Preparazione: 10 minuti

Cottura: 20 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

500 gr. di sovracosce di pollo

1 limone

1 arancia

½ scalogno

1 rametto di rosmarino

Farina

80 ml di vino bianco

Olio extravergine di oliva e sale

Preparazione

Fate tagliare in bocconcini le sovracosce di pollo dal macellaio, infarinateli e versateli in una padella dove avrete fatto rosolare in olio caldo lo scalogno e qualche ago di rosmarino. Fate cuocere qualche minuto il pollo prima di sfumarlo col vino bianco, aggiungete quindi anche il succo di un limone e di un’arancia e proseguite la cottura per 10 minuti circa.

Conservazione

Il pollo agli agrumi si conserva in frigorifero per 2 giorni.

Curiosità e benefici del pollo

Una ricetta light, questi bocconcini, in cui gli agrumi regalano un sapore particolare al pollo. Da sempre un alimento centrale nell’alimentazione per la sua carne magra e nutriente, il pollo racchiude proteine nobili, vitamine del gruppo B ed anche minerali preziosi come selenio, ferro, zinco e rame. Leggera e digeribile, la carne bianca è ideale per pietanze povere di calorie ed il pollo è un ingrediente versatile che si presta nella preparazione di ricette sfiziose e veloci.

Il consiglio della zia

Accompagnate i bocconcini di pollo con patate al forno o verdure di stagione.