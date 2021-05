Reggina-Frosinone, le scelte di Baroni per l’ultima di campionato: possibile spazio a chi ha giocato meno

9 Maggio 2021 18:50

Chi schiererà il tecnico amaranto Marco Baroni per Reggina-Frosinone di domani, ultima di campionato? Le possibili scelte dell’allenatore fiorentino

Una sorta di passerella, anche se senza tifosi questo termine perde di senso. Se ci fossero stati, però, i supporters amaranto avrebbero sicuramente riservato il giusto applauso alla Reggina durante la partita di domani al Granillo contro il Frosinone, che chiude la complessa (per tanti motivi) stagione di Serie B 2020-2021, la prima per la squadra dello Stretto dopo 6 anni tra C e dilettantismo.

Denis e compagni sono riusciti a conquistare la salvezza in netto anticipo dopo un girone d’andata negativo, provando anche ad agganciare il treno playoff in corsa, svanito dopo il pari di venerdì a Lecce. Chi invece ha conquistato la salvezza solo la scorsa giornata è la squadra ciociara, partita con ben altri obiettivi ma costretta a guardarsi dietro dopo l’avvicendamento in panchina tra campioni del mondo (Fabio Grosso per Alessandro Nesta).

Questo è il motivo per cui la partita di domani servirà soltanto ad aggiornare i tabellini, le statistiche e le classifiche. Ma non ditelo a Baroni, che nel post Lecce ha affermato di voler chiudere bene la stagione con una vittoria, perché “i ragazzi se lo meritano”. Ma come, il tecnico amaranto, affronterà la compagine laziale? Ipotizzabile pensare, per una serie di motivazioni – tra cui anche le numerose assenze tra infortunati di lungo corso, acciaccati e squalificati – che l’allenatore fiorentino riservi spazio a chi ne ha trovato poco durante il corso del campionato.

Da non escludere dunque un avvicendamento in porta, con Plizzari o Guarna al posto di Nicolas. In difesa, escluso Stavropoulos squalificato, sono in quattro a giocarsi una maglia, se si considera anche il giovane Richichi, integrato dalla Primavera e a cui potrebbe essere riservato uno spezzone di gara. Stesso discorso sulla mediana, con Chierico che scalpita (non è mai sceso in campo) e potrebbe far rifiatare i vari Crisetig, Bianchi e Crimi. Davanti, esclusi gli indisponibili Edera, Micovschi, Situm e Menez, le scelte si restringono. Ci sono Bellomo, Folorunsho e Rivas, ma anche l’altro giovane, Bezzon. Per il posto di prima punta sono in quattro: Denis, Montalto, Orji e Petrelli. Per quest’ultimo vale lo stesso discorso di Chierico: da non escludere l’utilizzo anche per uno spezzone di gara.