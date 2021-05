Reggina-Ascoli, la probabile formazione amaranto: Baroni pensa a far rifiatare qualcuno, previsti cambi

3 Maggio 2021 18:27

Reggina-Ascoli, la probabile formazione amaranto: le possibili scelte del tecnico amaranto Marco Baroni per la sfida di domani al Granillo

Fuori un’altra. Il cerchio si stringe. Domani la Serie B scende in campo per la 36ª giornata e la Reggina ospita al Granillo il lanciatissimo Ascoli del discusso ex Sottil, la squadra più in forma dell’intero girone da un mese a questa parte. Ma, come lo stesso tecnico ha affermato in conferenza stampa, non si può guardare con timore l’avversario se si vuole puntare a un obiettivo che non sembrava percorribile fino a poco tempo fa. Massimo rispetto, dunque, ma anche ambizione e voglia di stare “dentro con la testa”.

Come, però, il tecnico amaranto pensa di fronteggiare la squadra bianconera? Le partite ravvicinate impongono più di un cambio, ovviamente, considerando anche l’impegno di Lecce tra qualche giorno. Vediamo la situazione nel dettaglio reparto per reparto.

PORTIERE E DIFESA – Due quarti (almeno) della retroguardia davanti a Nicolas potrebbero cambiare. Cionek scalpita per riprendere un posto al centro, mentre a destra Lakicevic “tallona” Delprato. Non è da escludere la conferma di Dalle Mura, apparso lucido e concentrato a Cremona.

CENTROCAMPO – La solita staffetta Bianchi-Crimi questa volta potrebbe vincerla il secondo, considerato l’utilizzo del primo a Cremona dall’inizio. Facile ipotizzare la conferma di Crisetig.

ESTERNI ED ATTACCO – Si dovrebbe tornare all’atteggiamento visto nel secondo tempo sabato, abbandonando quindi un 4-4-2 puro. Seppur, come affermato da Baroni in conferenza stampa, spesso l’avanzamento del trequartista comporti l’utilizzo di una seconda punta in appoggio ad un’altra, così come Okwonkwo e Denis a Cremona. Probabilmente, dunque, Folorunsho tornerà dal primo minuto, così come Bellomo, che dovrebbe prendere il posto di Edera non al meglio. Rivas verso la conferma, mentre la prima punta è Montalto, che ritorna dopo la squalifica e fa rifiatare Orji e Denis.