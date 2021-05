‘Ndrangheta, le prime immagini dell’arresto di Rocco Morabito e Vincenzo Pasquino: il super boss trasferito in una località segreta dalla polizia brasiliana [FOTO e VIDEO]

25 Maggio 2021 23:59

‘Ndrangheta, Rocco Morabito trasferito in località segreta, imbarcato su un aereo della polizia federale brasiliana

Rocco Morabito e’ stato trasferito dalla polizia federale brasiliana in una localita’ segreta. Il narcotrafficante calabrese, arrestato ieri in Brasile, e’ stato condotto all’aeroporto Castro Pinto di Joao Pessoa, capitale dello stato di Paraiba, a bordo di un suv bianco scortato da tre suv neri ed e’ stato fatto imbarcare in un aereo della polizia federale. Il luogo dove e’ stato trasferito Morabito “non sara’ reso noto per la sicurezza del detenuto”, hanno detto fonti del ministero della Giustizia. I Carabinieri hanno appena fornito le prime immagini dell’arresto, che pubblichiamo a corredo dell’articolo.

Insieme a Morabito e’ stato arrestato anche Vincenzo Pasquino, altro ricercato che al momento del blitz delle Forze dell’ordine si trova con il boss Morabito in un’abitazione di Joao Pessoa. Pasquino risulta tra gli imputati del processo “Cerbero” che riprendera’ a Torino il 5 luglio. Secondo quanto dichiarato nel corso di una conferenza stampa dal procuratore capo di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, Morabito durante tutto il periodo della latitanza avrebbe continuato a gestire il traffico internazionale di droga mantenendo contatti continui con i vertici della ‘ndrangheta in Italia. Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha ricordato che sul capo di Morabito grava una pena di oltre 30 anni per traffico di sostanze stupefacenti a Milano, Palermo e Reggio Calabria. La carriera criminale di Morabito, vede il suo apice tra gli anni ’80 e ’90, si arresta per un breve periodo dopo l’arrestato nel 2017 a seguito a una latitanza che durava dal 1994, e riprende nel 2019 grazie all’evasione dal carcere in Uruguay. Nonostante la latitanza Morabito “frequentava la spiaggia e i locali” senza la paura di essere catturato, chiarisce il comandate del Ros, Pasquale Angelosanto; una routine interrotta con il blitz di ieri. Attualmente Morabito e Pasquino sono in volo su un aereo militare che da San Paolo li portera’ a Brasilia per la consegna ai carabinieri e agli agenti della Polizia federale brasiliana.