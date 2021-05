Reggina-Ascoli 2-2, le pagelle di StrettoWeb: “Santo Nicolas!” echeggia dalle case calabresi, Denis giocherebbe fino a domani

4 Maggio 2021 16:04

Reggina-Ascoli, le pagelle amaranto di StrettoWeb al termine della sfida del Granillo: voti e giudizi della nostra redazione subito dopo il triplice fischio

Dal paradiso all’inferno fino al purgatorio. La Reggina pareggia ancora: al Granillo contro l’Ascoli finisce 2-2 al termine di una partita pazza e ricca di gol ed emozioni. Cionek per l’1-0, Nicolas para un rigore, Baijc e Sabiri la ribaltano e Montalto chiude la contesa. Di seguito le pagelle della nostra redazione.

Nicolas 7.5 – “Santo Nicolas!” è l’esclamazione più frequente udita oggi tra le case di Reggio Calabria. Prende tutto e, visto il sopraggiungere del caldo, anche le zanzare che passano di fronte alla porta. La prossima volta è consigliabile di portarsi il DDT.

Lakicevic 5.5 – Con un avversario così non è facile bilanciare bene le due fasi, a maggior ragione dopo i continui ribaltamenti di fronte nel finale. Poco sotto la sufficienza.

Cionek 6 – Prima gioia in amaranto macchiata dal fallo (poi ininfluente) da rigore. Nella ripresa la difesa “balla” troppo, soffrendo l’imprevedibilità degli avanti ospiti.

Dalle Mura 5 – Al 7 di Cremona segue il 5 di oggi. Paga qualche errore di lettura dovuto all’inesperienza, come il retropassaggio sanguinoso che porta al rigore per gli ospiti.

Di Chiara 6.5 – Più o meno come fa un pittore. Pennella per Cionek in occasione del vantaggio. Ammonito e diffidato, salta Lecce.

Bianchi 5.5 – Nonostante la partita si metta bene dopo il vantaggio, il centrocampo amaranto soffre la velocità degli avversari e lui va in affanno.

Crisetig 5.5 – Vale lo stesso discorso di cui sopra. In difficoltà, fa come può.

Rivas 6.5 – Se non segna fa segnare, ormai è l’uomo in più in fase offensiva. Scappa via servito da Denis e mette dentro per Montalto.

Folorunsho 5.5 – Insufficiente. Sbaglia molti appoggi, non è lucidissimo.

Liotti 5 – A Cremona era entrato alla grande, oggi invece si vede pochissimo. Invisibile.

Montalto 6.5 – Tanto lavoro sporco e di sponda nel primo tempo, nella ripresa arrivano i rinforzi e lui mette lo zampino. P.s. Abisso non gli fischia un altro rigore a distanza di mesi. Avranno litigato da piccoli?

dal 56′ Denis 6.5 – Fosse per lui giocherebbe fino a domani sera. Entra ed offre un bijoux a Rivas.

dal 56′ Bellomo 6.5 – Ingresso importante, mette ordine e crea imprevedibilità davanti.

dal 68′ Edera sv –

dall’80’ Stavropoulos sv –

dall’80’ Crimi sv –

All. Baroni 6 – Comincia e finisce bene, ma nel mezzo succede di tutto. L’Ascoli è più fresco e veloce, lui la raddrizza coi cambi e “capisce” che è meglio tenersi stretto il punto.