Cremonese-Reggina 1-1, le pagelle di StrettoWeb: Rivas il diesel, Liotti entra e la cambia (di nuovo)

1 Maggio 2021 16:09

Cremonese-Reggina, le pagelle di StrettoWeb: voti e giudizi della nostra redazione al termine del match dello Zini

Un punto in rimonta, come a Cittadella. Tra Cremonese e Reggina finisce 1-1: a Valzania risponde il solito Rivas, che si riscopre bomber a sorpresa. Agli amaranto non riesce il colpaccio, ma rimane apertissima la corsa ai playoff visti anche i risultati delle concorrenti. Di seguito le pagelle della nostra redazione.

Nicolas 7- – La parata migliore è in avvio, sul colpo di testa di Ciofani, ma anche nel secondo tempo salva più volte il risultato. Valore aggiunto.

Delprato 6.5 – Spinge poco, ma è molto attento in fase difensiva.

Stavropoulos 5.5 – Nel finale rischia di mandare qualche tifoso amaranto in ospedale. Sbaglia gli appoggi in posizione pericolosa e arriva in ritardo sull’avversario in area. Il rigore c’era, l’arbitro lo grazia. Passo indietro.

Dalle Mura 7 – A dispetto della prestazione così così del compagno, lui giganteggia. Tiene la posizione, duella bene e si prende anche il lusso – in alcune occasioni – di uscire palla al piede. Chapeau!

Di Chiara 6.5 – Prestazione in salita: così così nel primo tempo, dove ha qualche responsabilità anche in fase di non possesso, molto meglio nella ripresa, quando ha spazio per affondare e fare male.

Rivas 7 – Rivas il diesel: ormai è risaputo, si accende da gennaio in poi. Praticamente il gol è assicurato, ha la media del bomber.

Bianchi 6.5 – Cresce col passare dei minuti: solita intelligenza tattica e prestazione di sostanza e ordine.

Crisetig 6.5 – Se non avesse fatto il calciatore avrebbe fatto forse il professore di matematica o il geometra. Ma siamo ben felici di averlo a Reggio Calabria in mezzo al campo.

Edera 5 – Male. Dopo la crescita delle ultime gare, oggi frena. Gara insufficiente. Sbaglia praticamente tutto, tra cross, appoggi e stop errati. Baroni lo toglie a fine primo tempo.

Denis 7 – Poco servito nel primo tempo, meglio con Folorunsho in appoggio e dopo l’ingresso di Liotti. E’ infatti lui a servirlo, regalandogli il pallone che a sua volta appoggia a Rivas. Sfortunato in più occasioni, perde la sfida con Carnesecchi.

Orji 5 – Continua a non incidere, non riesce. Oggi gioca con una punta al fianco, ma la sua prestazione rimane sulla falsariga di tutte quelle precedenti.

All. Baroni 6.5 – Cambia gli interpreti e il sistema di gioco, con Orji al fianco di Denis e senza Folorunsho. Questo non paga, gli ingressi di Liotti e dell’ex Francavilla cambiano l’andatura del match. Manca il colpo finale dopo il pari.

dal 46′ Liotti 7 – Per la seconda partita consecutiva, il suo ingresso si rivela fondamentale. Scatenato sulla sinistra, parte da lui l’iniziativa offensiva che porta al pari.

dal 46′ Folorunsho 6.5 – Tanta voglia, corsa e impegno, anche lui contribuisce a cambiare il corso della sfida.

dal 79′ Crimi sv

dal 79′ Menez sv

dall’86’ Bellomo sv