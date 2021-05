Lecce-Reggina LIVE, le formazioni ufficiali: poche sorprese questa volta, tante conferme per Baroni

7 Maggio 2021 12:59

Serie B: diretta Lecce-Reggina, match valido per la 37ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

Quasi a un passo dalla fine, per scoprire quale sarà il traguardo. Serie B in campo per la 37ª e penultima giornata della stagione 2020-2021. La Reggina è impegnata a Lecce, in casa di una squadra che nutre ancora speranze di promozione diretta, seppur non più dipendente dai propri risultati. Discorso simile vale per gli amaranto, la cui corsa ai playoff è ancora aperta, previa esito positivo del match odierno. In questo caso l’ultima al Granillo di lunedì contro il Frosinone sarà decisiva, altrimenti si inizierà a programmare la prossima stagione.

Reggina-Ascoli: le formazioni ufficiali

Alla fine mister Baroni cambia poco: si scioglie l’ipotesi del centrocampo robusto o delle due punte, anche se la posizione di Edera dovrebbe essere più vicina alla porta – rispetto a quella solita di Folorunsho – e quindi quasi al fianco di Montalto. Confermato Rivas, che sarà a sinistra, e rientrano Bellomo, Crimi, Delprato e Loiacono.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Zuta; Bjorkengren, Hjulmand, Majer; Mancosu; Stepinski, Coda. A disposizione: Bleve, Vigorito, Pisacane, Paganini, Yalcin, Nikolov, Dermaku, Listkowski, Gallo, Henderson, Tachtsidis, Rodriguez. Allenatore: Corini.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Liotti; Crimi, Crisetig; Bellomo, Edera, Rivas; Montalto. A disposizione: Guarna, Plizzari, Cionek, Dalle Mura, Lakicevic, Bianchi, Chierico, Denis, Ménez, Orji, Petrelli. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata (Ciro Carbone di Napoli e Andrea Zingarelli di Siena). IV ufficiale: Luca Massimi di Termoli.