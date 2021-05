Le Agenzie di Viaggio convocate a Palazzo Zanca per il lancio del Brand Messina

10 Maggio 2021 13:12

I rappresentanti delle Agenzie di Viaggio cittadine sono stati convocati oggi a Palazzo Zanca dall’Assessore al Turismo e al Brand Messina Enzo Caruso con l’obiettivo di condividere e mettere in campo le necessarie azioni strategiche finalizzate alla ripartenza del turismo e alla promozione del Brand Messina per il triennio 2021-2023. Sono stati illustrati gli aggregatori del nuovo portale del turismo “VisitMe”e il marchio di qualità, depositato alla Camera di Commercio, che il Comune intende rilasciare agli operator del settore turistico che vorranno accreditarsi come “vettori” del “Brand Messina”: qualità dei prodotti e dei servizi, cortesia e accoglienza. Nel portale del turismo “VisitMe”, che a breve sarà online e presentato alla stampa, sono state messe per la prima volta a sistema, attraverso video emozionali, riprese aeree ed immagini a 360°, le eccellenze del territorio messinese. Una vetrina, a cui l’Assessore Caruso lavora da oltre un anno per censire i siti, i percorsi e le escursioni di interesse storico, culturale e ambientale che ricadono nel territorio comunale; molti di essi gestiti da Operatori di Settore, Associazioni Culturali e Turistiche, unitamente alle eccellenze della gastronomia e delle tradizioni locali. Coinvolti circa 30 gestori e concessionari di siti di interesse, 7 percorsi strutturati nel Centro Storico, 12 escursioni tematiche “fuori porta” e oltre 350 contenuti che raccontano la Città, elaborati dall’arch. Nino Principato e dallo stesso Caruso. Scopo dell’incontro è stata la stipula di un accordo scritto tra il Comune di Messina e le Agenzie di Viaggio, finalizzato alla costruzione di pacchetti turistici strutturati che possano mettere in moto l’economia indotta legata alla ricettività, alla ristorazione, alla mobilità e ai servizi connessi all’accoglienza e all’accompagnamento. Malgrado il difficile momento che sta attraversando il settore turistico, l’Amministrazione De Luca punta a mettere in atto una programmazione strutturata riferita all’in-coming e all’accoglienza in Città.

Con tale finalità gli Assessori al Turismo Caruso e alle Attività Produttive Dafne Musolino stanno procedendo, in funzione delle loro deleghe, ad una serie di incontri con gli operatori turistici e culturali, con l’intento di avvalersi della professionalità e delle proposte di chi opera in tale settore a Messina.

“Il Turismo nella nostra Città non è mai stato affrontato in modo serio e coordinato – ha dichiarato Caruso –. Il Comune oggi è pronto ad assumersi la regia di tale strategia e ad attivare protocolli e accordi con le Compagnie di navigazione e con potenziali investitori (grazie al supporto dell’ADSP e alla Camera di Commercio), ma spetta ai professionisti del settore, mettere in campo le loro competenze per realizzare un sogno collettivo: ‘Messina non più Città di transito, ma Città da vivere ed amare’. Contiamo molto sulle nostre Agenzie di Viaggio e sui Tour Operator, perché a loro vogliamo affidare questa nuova mission: promuovere Messina nei circuiti turistici nazionali e internazionali. Non ammettiamo più alibi da coloro che, vantando la loro esperienza, non siano pronti e desiderosi di metterla a disposizione della Città. Il Sindaco, la Giunta e le Società Partecipate – ha concluso l’Assessore Caruso – faranno la loro parte per rendere bella e accogliente Messina, grazie alla collaborazione dei suoi cittadini che dovranno contribuire al decoro e al rispetto delle regole. Promuoverla e attirare i flussi di visitatori, spetta ai professionisti del settore. Messina lo merita e noi ci crediamo. Insieme si può!”. Nel corso dell’incontro, dopo la presentazione del Portale VisitME, realizzato nell’ambito Progetto Agorà – Asse 1 del PON Metro per la città Metropolitana di Messina, è stato illustrato l’intero programma di interventi riferito alla nuova visione del Turismo a Messina e all’accoglienza dei visitatori. È stata quindi illustrata la bozza di accordo tra Comune e Agenzie, con l’invito ai presenti di suggerire entro dieci giorni integrazioni e modifiche migliorative. Sono seguiti gli interventi dei presenti che hanno offerto il contributo al dibattito, manifestando entusiasmo e adesione al progetto. Presenti all’incontro i rappresentanti delle Agenzie di Viaggio Agemars, Lisciotto, Bisazza-Gangi, Di Stefano-Speciale, Albertour, Mediterranea Trekking e TripTop, il Presidente della UISP Santino Cannavò, gli operatori Marco Bellantone e Valentina Bonavita.