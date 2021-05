Lazio-Torino 0-0, granata salvi e Benevento in Serie B

18 Maggio 2021 22:26

(Adnkronos) – Il Torino pareggia 0-0 in casa della Lazio e si salva. Il Benevento retrocede in Serie B. I verdetti arrivano dopo il recupero della gara della 25esima giornata della Serie A. Il Torino, grazie al pari, sale a 36 punti e non può essere raggiunto dal Benevento, che è a quota 32 e retrocede in Serie B con Parma e Crotone. Domenica, Torino e Benevento si sfidano nell’ultima giornata di campionato: la gara non avrà alcun valore per la classifica finale. I granata conquistano la permanenza in Serie A resistendo per 90 minuti all’Olimpico: la Lazio va vicinissima alla vittoria, sprecando la chance migliore all’83’ con il rigore che Immobile calcia sul palo. Al 95′, in pieno recupero, colpo di testa di Lazzari e altro palo biancoceleste.