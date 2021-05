ASD Tennistavolo Casper, dopo il secondo posto la squadra femminile si gioca la A2 ai playoff

13 Maggio 2021 22:53

L’Asd Tennistavolo Casper femminile si gioca l’accesso alla Serie A2 tramite i playoff

La squadra femminile dell’ASD Tennistavolo Casper tornerà a giocare per la conquista della serie A2. Il secondo posto nel girone ha garantito alla squadra reggina del presidente Brandi l’accesso ai play off della serie B. Le gare si svolgeranno il 15 e 16 maggio al palatennistavolo “Aldo De Santis” di Terni e vedranno 17 squadre impegnate a contendersi i quattro posti disponibili per la promozione.

Sabato saranno sorteggiati tre gironi da quattro squadre e uno da cinque e poco dopo avranno inizio le sfide che continueranno nella giornata di domenica. Le prime classificate di ogni girone otterranno la promozione e disputeranno il prossimo campionato nella seconda serie nazionale.

Difficile fare pronostici in una stagione in cui i gironi locali hanno avuto una composizione eterogenea dopo il ritiro di molte squadre a causa delle difficoltà legate alla pandemia. Per ultimo, anche tre delle squadre ammesse alla fase finale hanno rinunciato a parteciparvi.

Il Casper andrà ai play off per portare a casa il miglior risultato possibile. Le atlete Arianna Creaco, Chiara Conidi e Miriam Pirano, guidate come sempre dal tecnico Michele D’Amico, partiranno alla volta di Terni consapevoli che le aspetta una sfida difficile, ma convinte, come sempre, a mettere in campo tutto il loro impegno e le loro capacità.