Reggina-Frosinone, l’arbitro Marotta: “Emozione immensa”. E Montalto le fa i complimenti [FOTO]

11 Maggio 2021 13:26

Le impressioni dell’arbitro Maria Marotta al termine di Reggina-Frosinone e i complimenti di Adriano Montalto

“E’ stata un’emozione immensa, indescrivibile, ma solo al primo fischio, poi è stata una gara come le altre, arbitrata con concentrazione, impegno e la solita passione. Ho apprezzato tantissimo l’accoglienza dei due mister e della dirigenza, è una giornata che non dimenticherò mai”. Sono le impressioni a caldo a Rai Sport, dopo il triplice fischio di Reggina-Frosinone, di Maria Marotta, primo arbitro donna della storia ad aver diretto una gara di Serie B di calcio. Marotta è stata anche premiata a fine gara con una maglia firmata dai due allenatori, Baroni e Grosso.

E i complimenti arrivano anche dall’attaccante amaranto Adriano Montalto: “Complimenti per come hai gestito la partita”, ha scritto il giocatore in una sua Instagram Story. Mentre il tecnico Baroni, rispondendo a precisa domanda nella conferenza post gara, ha affermato: “Mi dispiace del risultato ma sono onorato della maglia firmata per l’arbitro Marotta, ha diretto la partita con personalità. Per me si sfonda una porta aperta così: quando sale la cultura dello sport e della competizione anche l’operato degli arbitri è facilitato”.