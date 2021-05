Basket Femminile, l’Alma Patti torna alla vittoria: battuta Selargius per 47-44

2 Maggio 2021 10:29

Basket Femminile, esulta di nuovo l’Alma Patti dopo lo stop di Brescia: battuta Selargius, mercoledì si gioca l’ultimo recupero contro Cagliari

Alma Patti Basket torna a vincere dopo lo stop di Brescia, battendo in casa 47-44 la Techfind San Salvatore Selargius. Altra partita dispendiosa per la squadra di coach Mara Buzzanca, non solo perchè il match contro le sarde ha rappresentato la terza gara in sette giorni, ma perchè al PalaSerranò si è giocato a temperatura inusualmente alte per il mese di maggio. Atlete con le mani alle ginocchia nel quarto quarto e tanti cambi nella gara, non solo tattici, hanno mostrato le conseguenze del caldo.

Nel primo quarto le siciliane aprono bene con Stoichkova, Galbiati e Llorente, ma già a metà quarto l’inerzia cambia a favore delle ospiti. Raggiunto l’11 pari Selargius mette la freccia e con Manzotti ed El Habbab riesce a chiudere il quarto sul +9 (11-20). Ceccarelli riapre la contesa con un tripla pesante, ma la risposta dell’Alma è un controparziale di 13-3 che riporta la gara in parità a 2′ dalla sirena del primo tempo. Parità a 24 e vantaggio li sigla Virginia Galbiati, mentre il canestro e la stoppata di Victoria Llorente portano Patti negli spogliatoi sul +4 (28-24).

Nel terzo quarto l’Alma lancia un segnale importantissimo sia in attacco e in difesa con una tripla e una palla recuperata da Katrin Stoichkova. Selargius accorcia con Manzotti, ma Marta Verona con ancora Stoichkova e Victoria Llorente ristabiliscono il +10 (37-27 a 5:42″). I cambi e il time out chiamato da San Salvatore non incidono sugli ultimi minuti del periodo, dove l’ultima a realizzare è Sara Ceccarelli per il -8 selargino. La partita non è ovviamente in ghiaccio, piuttosto, nell’ultimo periodo le ospiti riescono nella rimonta contro una Patti che non si spiega l’assenza totale di falli fischiati alle proprie giocatrici. La Techfind gode già del bonus dopo metà periodo, momento in cui viene fischiato tecnico all’indirizzo di coach Mara Buzzanca per proteste sull’ennesimo fischio avverso. Ai 4 punti consecutivi di Manzotti risponde Victoria Llorente (47-41), ma è Granzotto a far rivivere i fantasmi di Brescia alle siciliane: in una sera dal 33% da tre la play ex Alpo piazza la tripla del -3. Il finale è cardiopalma perchè Galbiati ed El Habbab sbagliano, Llorente commette passi e dopo il time out chiamato da coach Fioretto Manzotti e Galbiati perdono altri due palloni. L’errore al tiro a 14″ di Giulia Manzotti evita l’overtime.

Patti vince e prepara all’ultimo recupero di campionato, tra quattro giorno in casa del Cus Cagliari. Ancora in spolvero la neo arrivata Victoria Llorente autrice contro la Techifind della seconda doppia doppia (14 punti e 17 rimbalzi) in tre gare giocate con la maglia Alma.

Alma Patti – San Salvatore Selargius 47-44

Parziali: 11-20, 17-4, 11-9, 8-11

Arbitri: Di Gennaro, Coraggio.

Patti: Llorente 14, Stoichkova 7, Galbiati 13, Cupido 2, Sciammetta, Diouf ne, Verona 9, Boccalato, Manfrè 2, Bardarè ne. All. Buzzanca, ass. all.: Perseu

Selargius: Simioni, Mura 3, Pandori, Pinna 2, Granzotto 5, Manzotti 12, Cutrupi 6, Ceccarelli 5, Blecic ne, El Habbab 11. All.: Fioretto