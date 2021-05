25 Maggio 2021 11:48

La Strada annuncia: “domani si riunirà il Tavolo Tecnico per gli assistenti educativi del Comune di Reggio Calabria. Un risultato importante! Chi da anni segue questa situazione, chi la vive ogni giorno può capirlo”

“La goccia scava la pietra! Domani si riunirà il Tavolo Tecnico per gli assistenti educativi del Comune di Reggio Calabria. Un risultato importante! Chi da anni segue questa situazione, chi la vive ogni giorno può capirlo”, è quanto scrive in una nota il movimento “La Strada”. “L’ennesimo risultato di una battaglia che abbiamo combattuto in tutte le sedi istituzionali e per strada, una battaglia sulla quale non arretreremo di un centimetro: contratto, giusto compenso, inquadramento, mansionario, regolarità nei pagamenti… Vigileremo ogni giorno perché i diritti di queste lavoratrici e di questi lavoratori siano garantiti e, insieme ai loro, i diritti delle studentesse e degli studenti che assistono a scuola. Dopo lo sblocco dello stipendio di dicembre (dicembre!!!) ottenuto dopo manifestazioni e interventi in Consiglio e Commissione di Saverio Pazzano, il Tavolo Tecnico è solo una tappa di un lungo percorso fino ad oggi pieno di silenzi, ritardi, rinvii. Ci siamo battuti e ci batteremo ancora, perché questa tappa fondi un modo diverso di intendere il lavoro, la scuola, la salute da parte dell’Amministrazione di Reggio Calabria. La battaglia non è finita: si faccia prestissimo col TFR 2019/2020 e con gli stipendi da gennaio ad oggi. Ogni giorno ci troverete alle porte degli uffici, in strada, nelle sedi istituzionali a pretendere a gran voce: Stipendi e Diritti per gli assistenti educativi”, conclude la nota.