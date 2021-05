Ponte sullo Stretto, Vono: “patto trasversale è svolta epocale, accordo storico per completare l’unione d’Italia”

12 Maggio 2021 17:44

Ponte sullo Stretto, le parole della senatrice Silvia Vono

“Il Patto del Ponte e’ al centro di un progetto più ampio per un sud protagonista che vuole agganciarsi allo sviluppo dell’Italia e dell’Europa nella fase post pandemica. Siamo di fronte ad un passaggio epocale e non possiamo perdere questa occasione storica per rilanciare il mezzogiorno creando migliaia di posti lavoro assicurando un riscatto morale e sociale per i nostri giovani”. Lo afferma la senatrice di Italia Viva Silvia Vono, vice presidente della Commissione Trasporti di palazzo Madama e coordinatore dell’ Intergruppo parlamentare per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, a margine della Conferenza stampa sul “Patto per il Ponte”, svoltosi oggi nella Sala Nassirya del Senato. “Abbiamo un progetto non cantierabile ma già cantierato al quale dobbiamo assicurare di poter posare la prima pietra entro la fine della legislatura. Tutti pareri tecnici sono favorevoli, siamo ad un passo, serve ‘solo’ il via libera del Governo”, conclude.

Ponte sullo Stretto, Vono: “è un successo per tutto il sud che attende da anni un riscatto”

“La firma del patto per il ponte, da parte dei parlamentari che hanno anche voluto aderire all’intergruppo, è un successo per tutto il sud che attende da anni un riscatto, in termini sociali, in termini economici, lavorativi, culturali. Unione all’Italia e all’Europa, servizi non ridimensionati e opportunità turistiche e lavorative che arriveranno con il Ponte sullo Stretto: il Patto che oggi abbiamo presentato in Senato rappresenta un passo nuovo per noi meridionali che ci facciamo portavoce da troppo tempo di esigenze che il territorio reclama a gran voce. Abbiamo preso atto della relazione del Gruppo di Lavoro, che arriva con quasi un anno di ritardo, casualmente dopo la presentazione del PNRR all’Europa. Quest’opera è importante, fondamentale”: lo dice la politica ma lo dicono anche i tecnici. “Perciò si proceda in tempi brevissimi, e lo chiederemo al presidente Draghi, padre di questo Governo che investe nella ripartenza e nel rilancio dell’intera Italia, ad avviare gli iter che portano alla realizzazione di quest’opera. L’Italia, questo paese meraviglioso come spesso si legge in molti tabelloni pubblicitari sarà veramente meravigliosa se, fin da subito avremo il coraggio di affrontare le sfide che sono prossime e che non possiamo lasciare in eredità negativa ai nostri figli e nipoti. Quindi il patto del ponte per avviare i lavori della grande opera da subito con il Sud protagonista“. Così la sen. Silvia Vono, fondatrice dell’intergruppo “Ponte sullo Stretto: rilancio e sviluppo che parte dal Sud”, a margine dell’iniziativa di presentazione in Senato del Patto del Ponte.