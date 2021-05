17 Maggio 2021 19:08

La scrittrice di Reggio Calabria Nadia Crucitti vince la 5ª edizione di “Fai viaggiare la tua storia”, concorso per autori emergenti promosso da Libromania

Annunciati attraverso una cerimonia di premiazione online i vincitori della quinta edizione del concorso Fai viaggiare la tua storia, organizzato da Libromania e Autogrill in collaborazione con DeA Planeta Libri. Autogrill Italia, società leader nella ristorazione per chi viaggia, e Libromania, società di promozione editoriale e digitale, sono gli ideatori del concorso Fai viaggiare la tua storia, che si è svolto dal 21 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021. Anche quest’anno la cerimonia di premiazione è in modalità streaming. I vincitori sono infatti annunciati attraverso un evento online trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Libromania (https://www.facebook.com/libromania.net/).

Il Premio

Quest’anno hanno concorso 633 romanzi, il più alto numero registrato finora. Oltre la metà delle opere è classificata come narrativa contemporanea (32%) o gialli e thriller (19%). Tra gli altri generi letterari, i più rappresentati sono la narrativa romance e sentimentale (13%) e quella fantastica (fantasy, distopie e fantascienza: 12%). I partecipanti provengono dall’Italia e in parte anche dall’estero (Spagna, Regno Unito, Svizzera, Australia e Brasile). Il maggior numero di partecipanti risiede nelle città di Roma (57) e Milano (42). Le fasce d’età più rappresentate sono 45-54 (26%), 55-64 (21%) e 35-44 (19%). Nelle fasce d’età più giovani, quelle comprese tra i 18 e i 44 anni, le autrici e gli autori sono equamente divisi; complessivamente, invece, gli autori rappresentano il 62% dei partecipanti. La selezione delle opere è stata curata da una giuria di esperti composta dalla redazione di Libromania, dalla direzione editoriale di DeA Planeta Libri e dallo scrittore Francesco Muzzopappa, che ha dichiarato: «Tanti libri hanno meritato la nostra attenzione e la scrematura è stata molto complicata, è sempre difficile arrivare a un numero così ristretto di storie da portare avanti. Quest’anno il livello è stato molto alto, interessante, quindi davvero grazie ai vincitori e ai partecipanti di Fai Viaggiare la tua Storia. Per chi non ce l’ha fatta, posso dire non abbattetevi, io sono il primo a dire che nel mondo della narrativa per uno scrittore la prima qualità è la perseveranza!». La giuria ha valutato e selezionato le opere finaliste, che si aggiudicano la pubblicazione digitale, e ha decretato il primo classificato, che sarà pubblicato a luglio in edizione cartacea, disponibile nei punti vendita Autogrill Italia e in libreria.

Vincitori e finalisti

Il vincitore è Appuntamento a villa Minoux di Nadia Crucitti, una storia emozionante, un romanzo storico avvincente sul potere dell’amore e delle parole, costruito intorno al legame tra due donne, una ebrea, l’altra ariana, ambientato a Berlino negli ultimi mesi della Seconda guerra mondiale. Intreccio, stile, capacità di racconto sono i punti di forza di una scrittura che tiene insieme una grande quantità di informazioni con la cura che meritano e tiene il filo del racconto sempre dritto e teso.

I dieci finalisti selezionati per la pubblicazione sono:

Il mondo finisce all’orizzonte di Luigi Calisi (menzione speciale)

Qualcosa in cui credere di Francesco Gioia

Accadde a Portici di Ciro Pisaturo

La bocca del dragone di Giovanni Carullo

La brezza e la tempesta di Liana Zimmardi

Il caso Madison di Ezio Amadini

Quattro fredde lapidi di Davide Savorelli

Un regalo di Natale di Giuseppe Corbo

La scelta dell’ignoranza di Manuela Caviglia

L’uomo dal cappotto nero di Carlo Ambrosetti

Salvo Bilardello, vincitore della scorsa edizione, ha passato ufficialmente il testimone a Nadia Crucitti. L’opera vincitrice sarà pubblicata in edizione sia cartacea che digitale il 1° luglio. Nel corso dell’estate, tutte le opere finaliste saranno pubblicate in ebook e in edizione print on demand. «Anche quest’anno Fai Viaggiare la tua Storia si conferma un appuntamento del nostro panorama editoriale, atteso e partecipato. Il grande successo dei romanzi vincitori delle scorse edizioni che hanno venduto oltre 50.000 copie e il grande numero delle proposte di quest’anno ci incoraggiano a continuare su questa strada. Per la continua fiducia che dimostra verso questo progetto con il suo sostegno e la sua collaborazione, ci sentiamo di ringraziare Autogrill», afferma Stefano Bordigoni, Amministratore Delegato di Libromania.

