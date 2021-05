10 Maggio 2021 16:55

La Salernitana torna in Serie A per la seconda volta nella sua storia: festeggia anche Reggio e la Reggina, le due tifoserie sono legate da un bellissimo gemellaggio

La Salernitana è in Serie A! La squadra di Lotito vince a Pescara 3-0 e può lasciarsi andare in un urlo liberatorio. Il popolo granata ha fatto già partire la festa e per le strade di Salerno è già folla di persone con bandiere, tamburi e fumogeni. Si tratta di un ritorno in massima serie dopo 23 anni per una delle piazze più calorose del Sud Italia, che vanta anche un gemellaggio con la Reggina. Di seguito le foto e i video della festa.