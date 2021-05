La Reggina e-Sports è ai playoff: a giugno le fasi finali per accedere ai quarti

29 Maggio 2021 10:25

La Reggina e-Sports ha raggiunto le final 12 playoff dopo il terzo posto nel mini girone B: a giugno si giocherà l’accesso ai quarti

C’è una Reggina che è riuscita a raggiungere i playoff. La squadra amaranto, composta da Francesco Colaleo (Zaza1993Frank) e Simone Barbato (#Daark_Simo), ha partecipato al girone B del campionato BeSports, organizzato da Lega B e WeArena e conquistando il terzo posto finale in classifica e l’ingresso alle final 12. Dopo aver comandato il mini raggruppamento per larghi tratti, con il primo posto, alla fine è arrivato il terzo piazzamento finale, che vale comunque la possibilità di giocarsi l’accesso ai quarti, in programma in giugno.