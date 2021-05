Reggio Calabria, Reopen scende in strada con la gente: protesta in Piazza Duomo contro le misure imposte dal Governo [FOTO]

15 Maggio 2021 17:52

Manifestazione di protesta a Reggio Calabria: Reopen scende in strada con la gente a Piazza Duomo per dire basta alle misure imposte dal Governo

E’ in corso, nel momento in cui scriviamo, una manifestazione di protesta a Reggio Calabria, a Piazza Duomo. All’evento, organizzato da Reopen e che ha avuto inizio alle 16.30, partecipano – come si legge nella nota di presentazione – “tutte quelle persone ormai oppresse da uno stato di emergenza insostenibile caratterizzato da scelte globalmente discutibili e opprimenti della dignità umana e dell’irrinunciabile diritto naturale alla libertà”. Alla riunione prendono parte il Dottor Mariano Amici, il Magistrato Angelo Giorgianni, il dottor Pasquale Mario Bacco e saranno anche la Dott.ssa Ornella Mariani Formi ed il giornalista Francesco Toscano. Interventi in piazza a cui sta partecipando un numero considerevole di persone (circa 120-150), che ascoltano con approvazione ed applausi. La manifestazione è autorizzata. A corredo dell’articolo, le immagini della manifestazione.