Si va delineando la nuova Serie B 2021-2022, in attesa degli ultimi tasselli: c’è un derby storico e dopo 13 anni torna Reggina-Parma [L’ANALISI]

15 Maggio 2021 16:14

Mancano soltanto gli ultimi tasselli, ma ormai la Serie B 2021-2022 ha preso forma: l’analisi delle partecipanti in attesa dei verdetti restanti

La regular season è terminata lunedì scorso, con l’assenza dei playout che ha già decretato le quattro retrocesse in C, il “ricambio” tra le due promosse in A e le due retrocesse dalla massima serie e la promozione delle prime dei tre gironi di Lega Pro. Quindi, in attesa degli ultimi tasselli (terza retrocessa dalla A, terza promossa dalla B tramite i playoff e quarta promossa dalla C tramite playoff) si va delineando la Serie B 2020-2021.

Come sempre 20 squadre al via (ma non si sa ancora per quanto, considerando le possibile riforme a partire già dalla stagione 2022-2023). La cadetteria saluta Empoli, Salernitana, Reggiana, Cosenza, Pescara e Virtus Entella, mentre accoglie Crotone, Parma, Como, Perugia e Ternana. Dirà addio una tra Monza, Lecce, Venezia e Cittadella, sostituite da una tra Benevento, Spezia, Torino e Cagliari oltre all’ultima promossa dalla C.

Questo l’elenco completo delle partecipanti certe e ufficiali, con il punto interrogativo tra chi manca e i colori a distinguere le “incerte”.

Ascoli Brescia Chievo Como Cremonese Crotone Frosinone Parma Perugia Pisa Pordenone Reggina Spal Ternana Vicenza Monza Lecce Venezia Cittadella Retrocessa dalla Serie A (una tra Benevento, Spezia, Torino e Cagliari) Promossa dalla Serie C

COLORI

In ROSSO le retrocesse dalla Serie A

le retrocesse dalla Serie A In VERDE le promosse dalla Serie C

le promosse dalla Serie C In ARANCIONE le partecipanti ai playoff promozione (ne resteranno tre su quattro)

le partecipanti ai playoff promozione (ne resteranno tre su quattro) In BLU gli ultimi due tasselli (ultima retrocessa dalla A e ultima promossa dalla C)

Serie B 2021-2022, le prime considerazioni sul girone

In attesa degli ultimi verdetti, che potranno determinare una simile, o un po’ diversa, distribuzione geografica, a saltare all’occhio è sicuramente il ritorno di uno dei derby italiani più sentiti, quello storico tra Ternana e Perugia, di nuovo di fronte in cadetteria a distanza di qualche anno. Si rivedrà di nuovo Reggina-Crotone nonché Reggina-Parma, classica e provinciale degli anni Duemila e che manca da quello storico 27 aprile 2008, quando Cozza con una doppietta al Granillo trascinò gli amaranto e condusse in Serie B gli avversari.