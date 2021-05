La nuova segnaletica turistica colora la città di Messina

24 Maggio 2021 09:15

Messina: prosegue l’installazione della nuova segnaletica turistica a colori in città

Prosegue l’installazione della nuova segnaletica turistica a colori in città, lungo i percorsi pedonali individuati dall’Assessorato al Turismo, nell’ambito del progetto “VISITME Messina”, propedeutico al rilancio turistico di Messina e del suo territorio, progettata ad hoc e in doppia lingua, ad uso esclusivo dei pedoni e non del traffico veicolare. Una volta completata, sarà possibile per i turisti, ma anche per le scuole a scopo didattico, visitare a piedi in modo autonomo le attrazioni, i monumenti e i siti di interesse, distribuiti su sei percorsi pedonali, contraddistinti da colori ed evidenziati in una nuova cartina turistica, stampata in italiano e inglese, con relativo QRCode, distribuita presso l’info point turistico di palazzo Weigert.