Basket, la JustMary Messina Cocuzza ingaggia l’ala Mladen Stolic

12 Maggio 2021 16:04

La JustMary Messina Cocuzza comunica l’ingaggio dell’atleta serbo Mladen Stolic: la nota ufficiale

L’ala di formazione italiana classe 2000, 200 cm di altezza, ha cominciato da giovanissimo la sua carriera in Sicilia nella stagione 2016/2017 nelle fila dell’Orlandina Lab allora Agatirno dove in 11 partite ha tenuto la media di 5 punti a gara. Nella stagione successiva il grande salto in A2 a Orzinuovi che l’ha inserito nel proprio settore giovanile in under 18 facendolo allenare con la prima squadra, mentre nel 2018/2019 si trasferisce in B a Olginate per poi disputare nello scorso torneo la C Gold con Catanzaro, segnando 6,9 punti a gara in 17 presenze con un high di 16. Stolic può ricoprire indifferentemente i ruoli di ala piccola e di ala grande, giocando sia lontano che vicino a canestro dove può sfruttare i centimetri.

“Mi ritengo un all around – si presenta Stolic – in campo posso ricoprire più ruoli e metto davanti a tutto le necessità della squadra, mi piace il gioco corale. La squadra è forte e il mio obiettivo è vincere il campionato!”

