Basket, Serie C Silver: la JustMary Messina Cocuzza ingaggia l’ala/centro bulgara Boyan Boyanov

2 Maggio 2021 22:00

Basket, Serie C Silver: tramite una nota ufficiale, la Just Mary Messina comunica l’ingaggio dell’atleta bulgaro Boyan Boyanov

La JustMary Messina Cocuzza comunica l’ingaggio dell’atleta bulgaro Boyan Boyanov. L’ala grande/centro classe 2001, 198 cm di altezza, proviene dall’Adria Bari, formazione di C Gold pugliese, dove ha disputato nel torneo in corso 8 gare tenendo una media di 5,2 punti con un high di 19. In precedenza Boyanov aveva giocato nel Rilski, squadra della Division A bulgara, nel suo curriculum anche la maglia della nazionale e la partecipazione a Eurobasket. L’ingaggio di un atleta che porta in dote centimetri e grande presenza vicino canestro amplierà le scelte a disposizione di coach Manzo; l’atleta è stato tesserato in tempo per il match contro Castanea e sarà in panchina coi nuovi compagni.

“Sono un 4-5 – si presenta Boyanov – e ho un buon gioco spalle a canestro. In campo sono un team player, gioco per la squadra con grande intensità e cerco di aiutarla in quello di cui ha bisogno. Il mio obiettivo stagionale è quello di aiutare la squadra a raggiungere i traguardi fissati e di giocare il più possibile”.

Area Comunicazione Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza