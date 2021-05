La domenica dello sport messinese: Akademia Sant’Anna in semifinale playoff, Fidelia Torrenova e Alma Patti sconfitte

23 Maggio 2021 22:30

La domenica dello sport messinese: il racconto del weekend peloritano con tutte le squadre della città siciliana impegnate nelle varie competizioni

CALCIO

Serie D

Vincono Acr e Fc Messina. La capolista di Novelli straccia il Troina a domicilio e si avvicina sempre di più alla promozione in Serie C, ma la copertina è per la squadra di Costantino, che batte di misura la Gelbison nel big match della 31ª giornata e si allontana dalla stessa.

BASKET

Serie B

Un quarto parziale da dimenticare condanna la Fidelia Torrenova, che viene battuta per 72-61 al termine di una gara giocata solo per 30’. Nell’ultimo parziale infatti la Cestistica si spegne, la Robur sale d’intensità e piazza un break pesante che manda tutti alla definitiva Gara-5 che si giocherà al PalaTorre mercoledì sera alle 20.

Serie C Silver

Prevale il segno 2 nella 7ª giornata di ritorno di Serie C Silver Sicilia. La Fortitudo Messina sbanca Catania per 76-84, il Castanea vince facile a Gela mentre – non senza fatica – l’Orlandina Lab ha la meglio dello Sport Club Gravina per 82-83. Il derby è della Basket School, che batte la Just Mery Messina per 77-69.

VOLLEY

Serie A2

Un’altra maratona, una lunga battaglia di nervi che alla fine ha visto prevalere la Sicom Akademia Sant’Anna. Il sestetto messinese batte ancora al tie-break la Fiamma Torrese nel ritorno dei quarti dei play off promozione in serie A2 ed approda alle semifinali.

BASKET FEMMINILE

Serie A2

Alma Patti perde gara-1 delle semifinali playoff promozione. In Sicilia passa E-Work Faenza col punteggio di 70-76 al termine di 40′ in cui le padrone di casa hanno avuto diverse occasioni per far proprio l’incontro. Adesso serve vincere gara-2 per approdare al terzo atto.