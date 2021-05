La domenica dello sport messinese: Torrenova, Akademia Sant’Anna e Alma Patti, buona la prima agli spareggi

16 Maggio 2021 23:06

La domenica dello sport messinese: il racconto del weekend peloritano con tutte le squadre della città siciliana impegnate nelle varie competizioni

Altro appuntamento con la rubrica di StrettoWeb legata allo sport messinese. Il resoconto completo, a weekend concluso, con i risultati delle varie squadre peloritane impegnate tra calcio, basket, pallavolo, calcio a 5.

CALCIO

Serie D

Altro pareggio per le due squadre di Messina alla 29ª giornata del girone I di Serie D. L’Fc fa 1-1 contro l’Acireale, stesso risultato per l’Acr a San Luca. Ne approfitta la Gelbison, che accorcia. La nuova classifica.

BASKET

Serie A2

Non si gioca contro Latina per via del caso positivo al Covid nel gruppo squadra del club siciliano. Gara rinviata a data da destinarsi.

Serie B

La Fidelia Torrenova fa sua Gara-1 del Primo Turno dei Playout del Girone B di Serie B battendo al PalaTorre la Robur Varese per 70-62. Una partita non bellissima, vinta nel finale di gara grazie a due pesantissimi canestri di capitan Di Viccaro quando il match era sul 59-59. Sontuosa la prestazione di Gloria, 11 punti e 22 rimbalzi, ma pesanti le prove di Perin, Bolletta, Guerra, Klanksis e Mazzullo. Martedì si torna in campo alle ore 16 per Gara-2.

Serie C Silver

Prevale il fattore casa nella 6ª giornata del girone siciliano di Serie C Silver. Il derby tra Castanea e Basket School è dei primi, che vincono a un secondo dalla sirena per 70-71. Orlandina Lab, Just Mary e Svincolati Milazzo ok rispettivamente contro Gela (70-63), Cus Catania (90-95) e Gravina (69-55).

VOLLEY

Serie A2

Una partita combattuta punto su punto, palla su palla. La Sicom Akademia Sant’Anna riesce ad espugnare il PalaPittoni di Torre Annunziata al termine di una maratona durata cinque set grazie alla grinta e alla capacità di superare anche le difficoltà. Senza le schiacciatrici Marino e Pugliatti, infortunate, nel momento decisivo del match – quinto set 9-7 per le campane – Nino Gagliardi ha perso anche la regista Giordano per un infortunio alla caviglia destra e si è affidato all’esperienza della capitana Paola Rotella che ha guidato il sestetto messinese alla vittoria senza far sentire il cambio improvviso in cabina di comando.

BASKET FEMMINILE

Serie A2

L’Alma Patti Basket del presidente Attilio Scarcella batte in gara 2 la Pallacanestro Femminile Umbertide 52-69 e chiudono la serie dei Quarti sullo 0-2. Successo sudato e meritato al PalaMorandi, figlio di quattro quarti giocati con sacrificio, di squadra e di cuore.

TENNISTAVOLO

Serie A2

Orgoglio, emozione e consapevolezza di aver dato tutto. Si è concluso in semifinale l’esaltante cammino della Top Spin Messina Fontalba nella Europe Cup a Varaždin, in Croazia. Alla prima e memorabile esperienza in ambito continentale la squadra allenata dal tecnico Wang Hong Liang ha raggiunto un risultato straordinario, piazzandosi sul podio della seconda competizione europea per importanza. João Monteiro, Andrea Landrieu, Marco Rech Daldosso e Jordy Piccolin hanno lottato ad armi pari anche al cospetto di blasonate compagini provenienti dalla Champions League, dimostrando tutto il loro valore e un grande attaccamento alla maglia, portando in alto il nome della città di Messina. Contro gli austriaci dell’SPG Walter Wels è finita 0-3, ma il punteggio, troppo severo, non rispecchia il reale andamento del match. La Top Spin ha dato infatti battaglia fino in fondo, cedendo in tutti e tre i casi soltanto al quinto set, complice una buona dose di sfortuna nei momenti chiave, avendo avuto l’effettiva possibilità di aggiudicarsi tutti e tre i singolari.