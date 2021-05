La domenica dello sport messinese: Acr e Fc non sfondano, l’Orlandina rimanda la festa salvezza

9 Maggio 2021 22:52

La domenica dello sport messinese: il racconto del weekend peloritano con tutte le squadre della città siciliana impegnate nelle varie competizioni

Altro appuntamento con la rubrica di StrettoWeb legata allo sport messinese. Il resoconto completo, a weekend concluso, con i risultati delle varie squadre peloritane impegnate tra calcio, basket, pallavolo, calcio a 5.

CALCIO

Serie D

Tre squadre, tre partite e tre pareggi: questo il resoconto delle compagini messinesi nella 28ª giornata del girone I di Serie D. La capolista Acr Messina frena sullo 0-0 contro il Santa Maria Cilento, ma l’Fc non ne approfitta e agguanta il Rotonda al fotofinish nel finale (1-1). Il Sant’Agata strappa invece un pari al San Luca di Cozza.

BASKET

Serie A2

L’Orlandina Basket è costretta a rimandare i festeggiamenti per la salvezza, perché nella prima giornata di ritorno del girone blu di Serie A2 ad avere la meglio dopo una battaglia durata 40 minuti è San Severo, che ne ha di più e vince 91-83. Una sfida a viso aperto tra le due formazioni, fatta di strappi e con una palpabile tensione in campo, a tratti. San Severo parte meglio, ma i paladini restano in partita e passano in vantaggio a metà del terzo quarto e sono incollati fino agli ultimi secondi di gioco. Non basta, però, la splendida prestazione da 34 punti di Jordan Floyd con 13/26 da campo, 5 rimbalzi e 10 falli subiti. 24 punti, 8 rimbalzi e 10 falli subiti per Xavier Johnson, mentre Gay chiude con 9 e Taflaj con 7. I paladini avranno la possibilità di giocarsi un altro match point mercoledì 12 alle 13.00 al PalaFantozzi: contro Rieti la formazione biancoazzurra potrà strappare un biglietto per la permanenza in Serie A2.

Serie B

La Fidelia Torrenova chiude la Seconda Fase battendo con merito Pavia 81-75 al termine di una gara combattuta e conquistata con tanta energia e grinta. La squadra di coach Bartocci lotta e riemerge dal -13 di fine primo quarto, portando a casa 2 punti fondamentali in chiave piazzamento play-out: con questo successo, infatti, Torrenova giocherà le prime due gare del primo turno in casa. Cinque i giocatori in doppia cifra alla fine, simbolo di una vittoria di squadra pesantissima che da convinzione e morale.

Serie C Silver

Il derby della 4ª giornata di ritorno tra Castanea e Fortitudo Messina è dei primi, che vincono 89-74. Pesante stop interno dell’Orlandina Lab contro Cus Catania per 57-82, mentre la Basket School Messina sbanca Milazzo per 80-90. Guida la classifica la JustMary, segue il Castanea.

VOLLEY

Serie A2

Prosegue la marcia di avvicinamento ai playoff per Amando Santa Teresa e Akademia Sant’Anna.

BASKET FEMMINILE

Serie A2

Dopo aver chiuso al quinto posto nella regular season, l’Alma Patti si prepara ai playoff.

CALCIO A 5

Serie A2

La Siac Messina resta in attesa, dopo due settimane di allenamenti svolti al “PalaMili”, della decisione che la Divisione C5 prenderà in merito alla disputa o meno dei playout di serie A2. “I ragazzi si sono allenati con grande impegno per affrontare il Cataforio – le parole del tecnico Salvatore D’Urso – siamo al completo, ma al momento non abbiano notizie ufficiali riguardanti la partita. In ogni caso, essere arrivati a questo punto è già un risultato importante per la società, che ha vissuto la prima storica e complicata annata in A2″.