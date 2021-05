Lo “schianto”, l’atto di coraggio, le certezze (e le incertezze) di Luca Gallo: cosa ci ha detto la conferenza del presidente della Reggina

21 Maggio 2021 19:38

La conferenza stampa del presidente della Reggina Luca Gallo in quattro punti: l’analisi delle parole del patron amaranto

In una delle sue prime conferenze disse che il presidente di una squadra di calcio deve parlare poco durante una stagione. Nei momenti difficili o per annunciare qualcosa di importante, bello, brutto o clamoroso. Ma anche semplicemente per fare il resoconto finale. Un po’ come oggi. Il patron della Reggina Luca Gallo ormai iniziamo a conoscerlo un po’ meglio. Mai banale, vulcanico, esplosivo, sicuramente non noioso, riesce sempre a innescare spunti che per noi giornalisti sono manna dal cielo. Le sue dichiarazioni, in circa due anni e mezzo, hanno lasciato dietro sempre qualcosa di importante.

Oggi di annunci ce ne sono stati pochi, anzi nessuno. Ma si sapeva, lo avevamo scritto. Con Baroni è stato fatto il primo passo e si attende adesso risposta, che difficilmente sarebbe potuta arrivare nella giornata odierna. Si è fatto più un bilancio sulla stagione andata in archivio con lo sguardo al futuro e alla prossima. Spunti? Comunque tanti e interessanti. Potremmo classificarli in quattro categorie, quelle del titolo: lo “schianto”, l’atto di coraggio, le certezze e le incertezze.