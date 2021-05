Classifica Giro d’Italia 2021, Ganna batte tutti sul tempo: sua la prima maglia rosa!

8 Maggio 2021 17:30

Classifica Giro d’Italia 2021, Filippo Ganna si aggiudica la cronometro di Torino e anche la prima maglia rosa della 104ª edizione

Archiviata la prima tappa, si delinea subito la prima classifica generale del Giro d’Italia 2021. Filippo Ganna firma la doppietta personale a Torino portandosi a casa la cronometro inaugurale e anche la prima maglia rosa della 104ª edizione. Il ciclista di Verbania bissa il successo della passata edizione (nella quale vinse tutte le cronometro) staccando un altro azzurro, Edoardo Affini, di 10 secondi. Terzo posto per il norvegese Foss. Rispettivamente quarti e quinti altri due favoriti, Joao Almeida e Remi Cavagna, mentre il rientrante Evenepoel chiude 7°. Completa la top 10 un ottimo Gianni Moscon. Il calabrese d’adozione Domenico Pozzovivo si piazza 21° con 31” di ritardo. In ottica classifica generale Alexander Vlasov chiude a +24”, Simon Yates è a 38” dalla maglia rosa, Egan Bernal a 39”. Rimediati 41” per Vincenzo Nibali che, nonostante il problema al polso, ha fermato il cronometro sullo stesso tempo di Peter Sagan.

Classifica Giro d’Italia 2021 1ª tappa:

1) Filippo Ganna 08’47”

2) Edoardo Affini +10”

3) Tobias S. Foss +13”

4) Joao Almeida +17”

5) Remi Cavagna +18”

6) Jos van Emden +18”

7) Remco Evenepoel +19”

8) Maximilian Richard Walscheid +19”

9) Matthias Brandle +22”

10) Gianni Moscon +23”

11) Alexander Vlasov +24”

17) Diego Ulissi +29”

21) Domenico Pozzovivo +31”

25) Damiano Caruso +32”

29) Davide Formolo +33”

37) Simon Yates +37”

36) Pello Bilbao Lopez de Armentia +38”

39) Fausto Masnada +38”

40) Egan Arley Bernal Gomez +39”

50) Vincenzo Nibali +41”

52) George Bennett +41”

54) Bauke Mollema +41”

73) Jai Hindley +46”

77) Mikel Landa Meana +49”

91) Romain Bardet +52”

107) Giulio Ciccone +56”

162) Gianluca Brambilla +1’18”