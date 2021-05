Gravina, messaggio perentorio alla Juventus: “fuori dalla Serie A se resta in Superlega”

10 Maggio 2021 14:41

Gabriele Gravina manda un chiaro messaggio alla Juventus: se i bianconeri resteranno in Superlega verranno automaticamente esclusi dalla Serie A

La Juventus è una delle 3 squadre, insieme a Real Madrid e Barcellona, ad essere ancora dentro il progetto Superlega. Una conferma che potrebbe costare caro ai bianconeri. Gabriele Gravina ha infatti lanciato un chiaro messaggio a Cristiano Ronaldo e compagni: chi partecipa alla Superlega non partecipa alla Serie A. Il presidente della FIGC ha dichiarato: “la Juve sarebbe esclusa se non si ritira dalla Superlega, come sapete per nove società c’è stato il ritorno. Altre tre, tra cui la Juventus, sono abbastanza resistenti. Ma c’è una norma molto chiara e precisa del Cio, e a scendere negli statuti del Coni e delle Federazioni. Se la società non dovesse accettare il principio, mi dispiace, sarebbe fuori. Io spero però che presto cessi questo braccio di ferro”.