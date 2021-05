Juventus, Cristiano Ronaldo porta via tutte le sue supercar da Torino: è il segnale di un imminente addio?

17 Maggio 2021 15:08

Cristiano Ronaldo organizza il trasloco della sue amate supercar da Torino: il possibile segnale di un imminente addio alla Juventus

Continuano i rumor sul possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il fuoriclasse portoghese non sembra contento della stagione dei bianconeri, mai in orbita scudetto e con un piazzamento Champions League da agguantare all’ultima giornata, Napoli e Milan permettendo. Musi lunghi e insoddisfazione dopo i cambi sono stati una costante della stagione di CR7, ma fin qui si è parlato soltanto di sensazioni: nelle ultime ore è arrivata la prima prova concreta. Sui social è iniziato a circolare un filmato nel quale dalla villla di Cristiano Ronaldo a Torino sono state portate vie le amate auto di lusso. Il calciatore si sarebbe affidato ad una ditta portoghese per traslochi, la Rodo Cargo. Ronaldo è molto legato alle sue supercar, dal valore complessivo di 7 milioni di euro, dalle quali non si separa mai. Il trasloco potrebbe essere un chiaro segnale dell’imminente addio alla città di Torino e dunque anche alla Juventus.