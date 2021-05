Justin Mattera è una cittadina di Messina: l’attrice americana si commuove su Rai 1, ha scoperto le origini siciliane dei suoi bisnonni

6 Maggio 2021 18:21

Il funzionario comunale di Messina ha trovato i certificati di nascita dei suoi antenati, riconoscendo così le origini siciliane di Justine Mattera

Cresciuta in una famiglia italo-americana, Justine Mattera non rinnega le proprie origini, anzi è orgogliosa di essere una cittadina italiana ed è innamorata di Messina e della Sicilia. La famosa showgirl lo ha svelato nel corso del programma “Oggi è un altro giorno”, condotto dalla presentatrice Serena Bortone. Con l’occasione ha parlato del libro “Just me – Quante vite ci stanno in 50 anni”, pubblicato qualche tempo fa, ma anche della sua infanzia, dei suoi studi, della sua carriera. Oltre a raccontare di Paolo Limiti, suo ex marito, ha svelato diversi aneddoti sulla sua famiglia. A questo proposito ha detto di avere dei bisnonni siciliani, poi emigrati in America, ma di non essere riuscita a trovare le prove e certificati di nascita. Serena Bortone le ha fatto una sorpresa proprio su questo: il Comune di Messina infatti è riuscito a garantirle la nascita dei suoi antenati nella città dello Stretto con tanto di documenti. L’attrice si è commossa: “è come ritrovare una parte di me”. “Possiamo annoverare Justine Mattera come nostra concittadina. L’aspettiamo a Messina – dice il funzionario comunale – per farle scoprire tutte le bellezze del nostro territorio”, è questo l’invito per andare in città dove potrà vedere i documenti e potrà essere ospitata da tutti con tour e offerte del buonissimo cibo messinese.