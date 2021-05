Palermo, la raccolta fondi in favore di Jessica Campanella: ha 26 anni e un tumore non operabile, le cure costano 100.000 euro

11 Maggio 2021 12:00

La storia di Jessica Campanella, 26enne di Palermo affetta da un tumore al cervello non operabile: al via una raccolta fondi per pagarle le costose cure

Jessica Campanella, una ragazza come tante, 26 anni da poco compiuti tanti sogni da realizzare e l’indipendenza lavorativa ed economica da poco raggiunta grazie ad un lavoro nell’Arma. Poi il dramma. I primi sintomi della malattia non sembravano far pensare a qualcosa di grave, complice la buona salute di cui aveva sempre goduto la ragazza sembravano. L’arrivo del Covid ha complicato i successivi esami ai quali Jessica si sarebbe dovuta sottoporre, fino al mese di maggio 2020 in cui i sintomi peggiorano e le diagnosi mediche si rivelano inesatte. Dopo una risonanza magnetica d’urgenza, la giovane siciliana scopre la verità: ha un tumore al cervello. Dopo un consulto con l’Istituto Besta di Milano, Jessica e la sua famiglia scoprono che la massa tumorale non è operabile poichè si trova troppo in profondità e in una posizione troppo delicata per poter intervenire chirurgicamente. Dopo un anno di cicli di chemioterapia e radioterapia, cure che ne hanno segnato il fisico e lo stato d’animo, la massa tumorale è ancora presente e il rischio che si evolva e continui a crescere è ancora alto.

Jessica ha dunque cominciato delle cure immunologiche oncologiche che consistono in trattamenti effettuati presso la IOZK di Colonia in Germania, una Clinica specializzata nella creazione di virus oncolitici e vaccini personalizzati che mirano a bloccare la crescita delle cellule tumorali. Si tratta di cure particolari e personalizzate che hanno costi molto alti e che qui in Italia non vengono ancora applicate, nel caso di Jessica si tratta complessivamente di circa 90.000 euro ed a questo bisognerà aggiungere le ulteriori spese di cure e farmaci necessari che una famiglia da sola non può riuscire ad affrontare. Per questo motivo la madre di Jessica ha lanciato un appello insieme ad una raccolta fondi lanciata su Gofundme che ha già raccolto oltre 50.000 euro donati da più di 2000 persone che hanno deciso di aiutare Jessica e la sua grande voglia di vivere.

Per partecipare con una donazione alla raccolta fondi per Jessica Campanella clicca qui: Aiutiamo Jessica