Italia Viva: domani Ettore Rosato in Calabria

28 Maggio 2021 22:26

Italia Viva: Ettore Rosato a Catanzaro per organizzazione partito, domani visita dell’area tirrenica con Vibo e Cosenza

Ettore Rosato visita Catanzaro per organizzare il partito, assieme ai due senatori Ernesto Magorno e Silvia Vono presso la sede regionale di Catanzaro: una riunione organizzativa assieme ai vertici provinciali per inaugurare la campagna di ascolto e proposte. “Siamo entusiasti di ospitare Ettore nella nostra regione e lo ringraziamo per aver incontrato tutto lo staff organizzativo nel capoluogo” dichiarano i senatori Vono e Magorno. Sabato il vicepresidente della camera e presidente del partito Rosato incontrerà gli iscritti e i simpatizzanti nell’area tirrenica.