Regata nazionale “Italia Cup” classe Laser: incontro alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria

19 Maggio 2021 10:44

Incontro in Capitaneria di Porto a Reggio Calabria per l’Italia Cup della classe Laser

Si è tenuto, nei locali della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, l’incontro, tra il Contrammiraglio e Direttore Marittimo Antonio Ranieri, il Consigliere Federale Avv. Fabio Colella e il Presidente del Circolo Velico Reggio dr. Carlo Colella. All’ordine del giorno una serie di richieste per quanto concerne la sicurezza in mare e lo svolgimento della prossima regata nazionale “Italia Cup” della classe Laser che si terrà dal 4 al 6 Giugno 2021.

In un clima collaborativo si sono gettate le basi per una futura partecipazione alla diffusione della disciplina della vela nella nostra Regione e alla acquisizione di una consapevolezza del rispetto per il mare, per la sua valorizzazione nella considerazione dell’ambiente. In un momento del tutto particolare della economia reggina e calabrese, la regata nazionale Italia Cup è un veicolo di promozione e sviluppo economico e uno sforzo per mettere il porto al centro dell’iniziativa e che aiuta a costruire una città a misura di turista.