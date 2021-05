Internazionali d’Italia, fuori il primo azzurro: il siciliano Salvatore Caruso si arrende a Goffin

9 Maggio 2021 18:12

Salvatore Caruso abbandona gli Internazionali d’Italia: il tennista azzurro sconfitto in due set dal belga David Goffin

Domenica di grande tennis al Foro Italico di Roma: iniziano ufficialmente gli Internazionali d’Italia. Una domenica che apre la settimana entrante che porterà con sé i big di entrambi i tabelloni principali. Nella giornata odierna successi per Auger-Aliassime su Krajinovic, Carrneo-Busta su Djere e per Opelka su Gasquet, ma anche la prima eliminazione di un tennista azzurro. Saluta il main draw al primo turno il siciliano Salvatore Caruso, sconfitto in due set dal belga David Goffin numero 13 ATP. Caruso, numero 80 della classifica mondiale maschile è stato sconfitto in 1 ora e 23 minuti di gioco. Solo il primo set risulta realmente combattuto con Caruso, nel tabellone principale grazie ad una wild card, che tiene testa per 45 minuti al talento belga prima di capitolare 4-6. Nel secondo set Goffin va in scioltezza verso un perentorio 1-6 che condanna il nativo di Avola.