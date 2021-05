Internazionali d’Italia, Sonego ci ha preso gusto! Rublev sconfitto in rimonta: semifinale da sogno contro Djokovic

15 Maggio 2021 13:55

Lorenzo Sonego firma un’altra impresa agli Internazionali d’Italia: dopo Thiem, l’azzurro stende anche Rublev. In semifinale c’è Djokovic

Due top 10 sconfitti nello spazio di pochi giorni e in tasca il pass per le semifinali. Settimana da incorniciare quella di Lorenzo Sonego, numero 33 al mondo, che sta firmando un’impresa dopo l’altra agli Internazionali d’Italia. E questa volta, a differenza di quanto accaduto contro Thiem, non c’è alcun coprifuoco di mezzo: il pubblico del Foro Italico applaude il successo del tennista italiano. Sonego è un uomo in missione: sa che sta giocando il miglior tennis della sua giovane carriera e vola sulle ali dell’entusiasmo. Il primo set perso 3-6 non lo demoralizza, nonostante dall’altra parte c’è Andrey Rublev, numero 7 al mondo, che a Montecarlo si è permesso di eliminare il ‘Re della terra rossa’ Rafael Nadal. Sonego resta in partita, strappa subito un servizio al russo nel primo game, disinnesca una palla break nel secondo e si ripete nel decimo, capitalizzando il 6-4 al primo set point. Si va al terzo set, come contro Thiem, ma questa volta non serve il tie-break. Sonego è abile a salvare 3 palle break nel 4 game, poi strappa il servizio 40-0 all’avversario nel gioco successivo, mantenendo i seguenti turni di battuta. Il 6-3 arriva con Rublev al servizio: il tennista torinese finalizza la seconda palla break che equivale al match point. Adesso semifinale da sogno contro Novak Djokovic, il numero 1 al mondo.