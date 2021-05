Internazionali d’Italia, delude Camila Giorgi: l’azzurra crolla all’esordio contro Sorribes Tormo

10 Maggio 2021 22:46

Camila Giorgi sconfitta all’esordio negli Internazionali d’Italia: la tennista italiana si arrende in 3 set a Sorribes Tormo

Era la tennista più attesa in quel di Roma, ma il suo cammino al Foro Italico è durato appena 3 ore e 53 minuti. Una vera e propria maratona quella, purtroppo, persa da Camila Giorgi che abbandona gli Internazionali d’Italia al primo turno. La tennista italo-argentina, attuale numero 83 del tennis femminile, è stata sconfitta in 3 set dalla spagnola Sara Sorribes Tormo, numero 51 WTA. L’azzurra perde il primo set 7-4 al tie-break, poi vince il secondo 7-9 ancora una volta al tie-break. Serve il terzo parziale, dopo quasi 3 ore di partita, per decidere l’incontro: avanti 0-4 l’azzurra si fa recuperare e si lascia sfilare di mano l’incontro fino al 7-5 finale.