Internazionali d’Italia, esordio ok per Sinner: delude Fognini, out al primo turno

10 Maggio 2021 15:20

Esordio ok per Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia: il tennista altoatesino supera Humbert. Delude Fognini, out al primo turno

Il lunedì degli Internazionali d’Italia sorride a metà agli azzurri impegnati in gara. Primo turno positivo per Jannik Sinner al Foro Italico. Il tennista di San Candido, attuale numero 18 al mondo, si sbarazza del francese Ugo Humbert (n° 32 ATP) imponendosi in due set vinti 2-6 / 4-6. Trionfo anche per Stefano Travaglia (n° 69 ATP) che supera il polemico Benoit Paire (n°35 ATP) in 2 set vinti con il punteggio di 6-4 / 6/3. Esordio amaro invece per Fabio Fognini (n° 28 ATP), sconfitto al primo turno dal giapponese Kei Nishikori (n°45 ATP): il tennista di Arma di Taggia è stato battuto in due set con il punteggio di 6-3 / 6-4.