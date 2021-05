Internazionali d’Italia, Sinner cede a Nadal: ok Berrettini, derby azzurro a Sonego

12 Maggio 2021 21:43

La situazione degli azzurri agli Internazionali d’Italia: Sinner ko con Nadal, Berrettini supera Millman, Sonego batte Mager nel derby italiano

Sorteggio sfortunato per Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia. Il giovane talento di San Candido è stato accoppiato fin dai sedicesimi di finale con Rafael Nadal, scoglio ancora difficile da superare soprattutto sul rosso. Il campione spagnolo però se l’è dovuta sudare: 5-7/ 4-6 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Va meglio a Matteo Berrettini che supera agilmente John Millman in due set (6-4 / 6-2). Il derby azzurro fra Mager e Sonego va a quest’ultimo che si impone 4-6 / 4-6. Niente da fare invece per Travaglia che lotta contro Shapovalov ma esce confitto 7-6 (7-2) / 6-3. Fra i big upset per Medvedev steso dal connazionale Karatsev (6-2 / 6-4). Avanti Zverev (6-2 / 6-2 su Dellien) e Tsitsipas (5-7 / 2-6 su Cilic).