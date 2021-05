Internazionali d’Italia, Berrettini e Sonego al 2° turno. Disastro al femminile: out Trevisan e Cocciaretto

11 Maggio 2021 15:51

Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego avanzano al secondo turno degli Internazionali d’Italia: out Trevisan e Cocciaretto nel WTA

Terzo giorno di Internazionali d’Italia, un martedì dolce-amaro per l’Italia del tennis che registra due successi nel maschile, ma si rammarica per il destino delle azzurre nel tabellone WTA. Partiamo dalle note liete: Matteo Berrettini vince la sfida d’esordio contro Nikoloz Basilashvili (numero 30 ATP). Il tennista romano, finalista perdente nel weekend a Madrid, si è imposto in 3 set con il punteggio di 4-6 / 6-2 / 6-4. Buona la prima anche per Lorenzo Sonego, numero 33 ATP, capace di superare il talentuoso francese Gael Monfils (6-4 / 5-7 / 6-4). Niente da fare per Musetti che si è arreso in due set (4-6 / 4-6) ad Opelka.

Nel femminile più ombre che luci. Dopo il ko di Camila Giorgi nella giornata di ieri, il tabellone femminile perde anche Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto: la prima si è fatta rimontare da Yaroslava Shvedova (665 WTA) con due tremendi tie-break (6-0 / 4-7 / 6-8); la seconda ha alzato bandiera bianca contro Caroline Garcia in due set 7-6 (10-8) – 6-2.