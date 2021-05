Internazionali d’Italia, Titsipas fa fuori Berrettini agli ottavi: ok Djokovic, trema Nadal

13 Maggio 2021 18:08

Matteo Berrettini ko nei sedicesimi degli Internazionali d’Italia: l’azzurro si arrende a Tsitsipas. Avanti Djokovic, trema Nadal

Si conclude agli ottavi di finale il cammino di Matteo Berrettini negli Internazionali d’Italia. Il tennista romano fa appena in tempo a salutare il pubblico presente, per la prima volta, al Foro Italico, prima di subire un netto ko da Stefanos Tsitsipas. Il tennista greco, numero 5 del ranking mondiale maschile, supera l’azzurro in 1 ora 37 minuti di match: primo set duro e combattuto, concluso al tie-break per 3-7 in favore dell’ateniese che si impone 2-6 in scioltezza nel secondo parziale.

Giornata diametralmente opposta per i due big nel programma odierno. Novak Djokovic, numero 1 al mondo, si sbarazza dello spagnolo Davidovich Fokina in 71 minuti, lasciandogli appena 3 game (6-2 / 6-1). Soffre maledettamente Rafael Nadal che ha bisogno di 3 ore e 30 minuti per rimontare e battere il talentino canadese Denis Shapovalov. Il campione spagnolo, numero 3 al mondo, va sotto 6-3 al primo set, rimonta 4-6 nel secondo e gioca un terzo set lungo 1 ora e 23 minuti nel quale si impone 3-7 al tie-break.