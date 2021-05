Internazionali d’Italia, doppio successo per Swiatek: battute Svitolina e Gauff in un giorno! Finale contro Pliskova

15 Maggio 2021 18:16

Swiatek batte Svitolina e Guaff in un giorno solo: la tennista polacca prenota la finale degli Internazionali d’Italia contro Pliskova

Giornata da incorniciare per Iga Swiatek. La giovane tennista polacca ha ottenuto un doppio successo, nel giro di poche ore, che le ha spalancato le porte della finale degli Internazionali d’Italia. In tarda mattinata, la 19enne di Varsavia ha recuperato la sfida di ieri, rinviata a causa della pioggia, superando in due set l’ucraina Elina Svitolina (numero 6 WTA): Swiatek si è imposta con il punteggio di 6-2 / 7-5. Nel pomeriggio semifinale giovanissima contro la 17enne Coco Gauff che, nonostante avesse avuto praticamente un giorno di riposo (ieri ha giocato solo un set prima del ritiro di Barty, ndr) è stata sconfitta 6-7 (3-7) / 3-6. La numero 15 al mondo affronterà in finale Karolina Pliskova. La tennista ceca ha avuto una giornata un po’ più tranquilla: un solo match per lei, vinto contro Petra Martic al terzo set con il punteggio di 6-1 / 3-6 / 6-2.