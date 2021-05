Insulti omofobi da un professore, parla lo studente di Messina: “volevano lanciarmi dal bus. In questa città difficile essere queer”

3 Maggio 2021 11:31

Parla lo studente di Messina insultato da un professore perchè queer: difficoltà nel vivere il proprio orientamento sessuale, media e società non aiutano

“Ero stanco di continue aggressioni omofobe. Una volta, sull’autobus, quattro balordi volevano anche lanciarmi giù, mi avevano visto alla stazione mentre baciavo il mio primo fidanzato. Avevo 17 anni. All’epoca, non ho mai trovato la forza di denunciare”. Inizia così il racconto di Davide Curcuruto, il ragazzo queer insultato da un professore sui social, rilasciato ai microfoni di ‘Repubblica’. Davide è stato costretto a lasciare Messina per vivere in pace la sua sessualità. La distanza però non lo ha messo a riparo. Recentemente il suo caso è diventato virale a causa degli insulti omofobi ricevuti da un professore universitario.

Davide, che oggi vive a Bologna e studia Sociologia, ha spiegato: “All’improvviso, ho rivissuto quei momenti drammatici di tanto tempo fa. Ma questa volta, grazie al sostegno delle associazioni Liberazione Queer+ e Arcigay Messina ho trovato la forza di denunciare”. Il rettore dell’università è prontamente intervenuto a condannare il gesto con il sostegno di Rosario Duca, presidente dell’Arcigay Messina.

“Avevo scritto una riflessione sul cat calling, ovvero le molestie di strada – racconta Davide – e il mio post, non so come, è finito sulla bacheca del professore. Con un commento: ‘L’idiota della settimana’. E poi un altro: ‘Già l’immagine del profilo dice tutto, quando non sai tenere per te la voglia di farti inchiappettare e devi per forza farlo sapere al mondo’. Parole inaccettabili. Ha scritto ancora: ‘E’ pure di Messina, che tristezza… gente ansiosa solo di comunicare al mondo i propri pruriti sessuali’”.

Già in passato lo stesso professore lo aveva preso di mira: “avevamo dei contatti indiretti perché un tempo militavamo in due organizzazioni vicine, legate al Partito Comunista. La sua persecuzione virtuale l’ho sempre ignorata, avevo anche eliminato la sua amicizia da Facebook, ma non è bastato. Ho denunciato perché si apra un dibattito nel mondo accademico e nelle nostre città”. A proposito di città, Davide ha raccontato la situazione vissuta, dal suo punto di vista, a Messina: “essere un adolescente queer in questa città è stata una delle cose più complicate della mia vita finalmente, ora riesco a dirlo senza risentimento. Ora che, essendo lontano, ho imparato di nuovo ad amare il posto che ho lasciato Urlate, denunciate nelle forme che vi sembrano più opportune, rompete questo non detto. Questa convinzione di sottofondo che è normale, urlate che questa violenza fa schifo. E alla comunità, in generale, dico: non siate indifferenti, perché le parole devastano le esistenze specie quando sei un ragazzo, lasciano ferite che non si rimarginano”.