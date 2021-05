L’Ingegnere Aerospaziale calabrese Roberto Furfaro viene insignito del “Da Vinci Fellow Award 2021” dall’Università di Tucson

13 Maggio 2021 22:00

Reggio Calabria, il Direttivo dell’Associazione Incontriamoci Sempre si congratula col Prof. Roberto Furfaro, più volte ospite delle nostre iniziative, per il “Da Vinci Fellow Awards 2021”, prestigioso riconoscimento dell’Università di Ingegneria di Tucson

Il Direttivo dell’Associazione Incontriamoci Sempre si congratula col Prof. Roberto Furfaro, più volte ospite delle nostre iniziative, per il “Da Vinci Fellow Awards 2021”, prestigioso riconoscimento dell’Università di Ingegneria di Tucson, Arizona che, ogni anno, seleziona un membro d’eccellenza della Facoltà, che riceve una sovvenzione una tantum di $ 10.000 messa a disposizione dai donatori del Circolo da Vinci del College. “Roberto Furfaro è un ottimo esempio, per i nostri studenti, di ciò che si può fare con una Laurea in Ingegneria, un duro lavoro e la volontà di collaborare e guidare grandi team interdisciplinari”, ha affermato Young-Jun Son, capo del dipartimento di SIE. “Siamo così orgogliosi non solo del suo lavoro sulle missioni NASA ad alto impatto e della sua ricerca sui sistemi spaziali, ma anche della sua dedizione ai suoi studenti e delle sue collaborazioni e leadership nel campus e oltre.” Il Prof Furfaro è stato premiato nel 2019 con il Premio “Pesce Spada D’Oro” durante “La Magica Notte di Chianalea” e, il prossimo 9 ottobre, sarà insignito del “Premio Simpatia della Calabria 2021”, manifestazione giunta alla sua quattordicesima edizione.