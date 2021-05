Infrastrutture, l’annuncio di Spirlì: “più di tre milioni per Comune e Metrocity di Reggio Calabria”

5 Maggio 2021 19:34

Infrastrutture, l’annuncio di Spirlì: “più di tre milioni di euro a disposizione del Comune e della Città metropolitana di Reggio Calabria per la progettazione di nuove infrastrutture. Il lavoro del Governo comincia a dare i suoi frutti”

“Più di tre milioni di euro a disposizione del Comune e della Città metropolitana di Reggio Calabria per la progettazione di nuove infrastrutture. Il lavoro del Governo comincia a dare i suoi frutti”. È quanto afferma il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, dopo l’intesa della Conferenza unificata al lavoro portato avanti dal ministero delle Infrastrutture. “Si tratta – spiega Spirlì – di un risultato molto importante che consente all’amministrazione locale di avviare l’iter per la realizzazione di opere fondamentali per tutto il territorio reggino. È finito il tempo delle promesse e delle chiacchiere: con la Lega al Governo si passa ai fatti concreti e già si iniziano a vedere i primi risultati”. “L’auspicio, ora – aggiunge –, è che il Comune e la Metrocity sappiano sfruttare questa occasione per realizzare opere strategiche. La mancanza di progettazioni, in Italia come in Calabria, ha rischiato di rallentare la presentazione del Recovery fund e questo intervento governativo punta proprio a risolvere uno dei principali problemi con cui devono misurarsi le amministrazioni locali. Desidero ringraziare di cuore – conclude Spirlì – il viceministro Alessandro Morelli, la cui attenzione nei confronti della provincia reggina testimonia, una volta di più, l’impegno e l’abnegazione della Lega a favore dei cittadini calabresi”.