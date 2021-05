Infortunio Mikel Landa, gli aggiornamenti ufficiali: frattura a clavicola e costole, resterà tutta la notte in ospedale [LIVE]

12 Maggio 2021 21:26

Infortunio Mikel Landa, il ciclista spagnolo abbandona il Giro d’Italia 2021. L’aggiornamento dalla Bahrain Victorious: frattura a clavicola e costole

Il finale della quinta tappa del Giro d’Italia 2021 ha lasciato i tifosi col fiato sospeso. L’infortunio occorso a Mikel Landa è apparso grave fin dai primi momenti: il ciclista spagnolo è rimasto coinvolto in una caduta insieme ad altri due corridori e un addetto alla sicurezza. Landa è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Riccione per i primi accertamenti del caso.

Gli aggiornamenti sulle sue condizioni arrivano attraverso un comunicato della Bahrain Victorious nel quale si legge: “negli ultimi chilometri della gara, Mikel Landa è caduto in un incidente che ha coinvolto altri tre ciclisti dopo una collisione con un’isola spartitraffico. Landa è stato portato all’Ospedale di Riccione, nel quale è in cura per una frattura alla clavicola e molteplici costole del fianco sinistro. Mikel Landa passerà la notte in ospedale sotto osservazione e sarà sottoposto a ulteriori controlli. Landa è rimasto cosciente per tutto il tempo ed è di buon umore pronto per tornare in sella il prima possibile”.