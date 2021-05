Internazionali d’Italia, la n°1 WTA dice addio! Barty vince un set e si ritira sotto la pioggia: Gauff in semifinale

14 Maggio 2021 19:01

Ashleigh Barty abbandona gli Internazionali d’Italia sopra di un set nei quarti di finale: Coco Gauff si ritrova in semifinale

Il tabellone femminile degli Internazionali d’Italia perde la numero 1 al mondo per infortunio. Ashleigh Barty ha alzato bandiera bianca dopo 65 minuti gioco nel quarto di finale che la vedeva opposta alla giovane americana Coco Gauff. La tennista australiana, avanti di un est (6-4) e in vantaggio nel secondo parziale per 2-1, iniziato dopo una lunga sosta causata dalla pioggia, ha preferito ritirarsi dopo aver avvertito un dolore acuto al braccio destro. Possibile che la Barty abbia voluto evitare di peggiorare la sua condizione fisica in vista dell’imminente Roland Garros nel quale vuole essere protagonista. Per Coco Gauff si aprono le porte della semifinale contro la vincente di Swiatek-Svitolina.

Nella parte opposta del tabellone Karolina Pliskova (numero 9 WTA) supera Jelena Ostapenko al tie-break del terzo set (4-6 / 7-5 / 7-1) e stacca il pass per la semifinale contro Petra Martic (25 WTA) che si è aggiudicata la sfida fra le outsider contro Jessica Pegula (31 WTA) con un 7-5 / 6-4.