Reggina, che sfortuna: doppio infortunio per gli amaranto. Edera esce in lacrime, si ferma anche Rivas

7 Maggio 2021 14:41

La Reggina è in campo per la partita di campionato contro il Lecce, nel primo tempo infortunio di Edera

Reggina dal paradiso all’inferno in pochissimi secondi, poi un altro gol della speranza: dopo il vantaggio di Edera è arrivato quasi subito l’immediato tap-in di Stepinski, passano altri due minuti ed è sempre l’ex Chievo a portare in vantaggio il Lecce. La squadra di Baroni non si arrende e trova il pareggio al 27′ con Montalto. Ma c’è preoccupazione per l’infortunio dell’autore del primo gol, Edera. Il calciatore di proprietà del Torino è stato costretto al cambio per un infortunio al ginocchio, il giocatore amaranto è uscito dal campo in lacrime, al suo posto è entrato Okwonkwo. Apprensione nella panchina amaranto per le condizioni di uno dei migliori calciatori amaranto, i compagni si sono subito preoccupati per le condizioni di Edera e nel frattempo il Lecce è andato in gol due volte. Al 35′ un’altra tegola: si ferma anche Rivas a causa di uno stiramento, al suo posto Bianchi.