Infortuni: morì da ‘fantasma’ in cantiere edile, sindacato parte civile a processo

15 Maggio 2021 12:23

Milano, 15 mag. (Adnkronos) – Il gup del Tribunale di Como ha ammesso la costituzione di parte civile di Fillea Cgil Lombardia e di Fillea Cgil Como al processo per la morte di Zyber Curri, un operaio edile morto precipitando da un dirupo nel 2018 mentre lavorava in un cantiere in Val Cavargna (Como). L’uomo era un operaio “fantasma” perché nessuna delle aziende che operava in quel cantiere conosceva l’esistenza, ma il Tribunale ha rinviato a giudizio quattro persone, secondo quanto spiega Renzo Andreotti, della Fillea Cgil Como.

Curri, scrive il sindacato, “non era un fantasma, ma un operaio che in quel cantiere ci andava ogni giorno e dove ha perso la vita lasciando una moglie e 4 figli”. Lui, 48 anni, di origine kosovara, era residente con la famiglia in Valcamonica, lavorava come manovale in uno dei cantieri della centrale idroelettrica, in provincia di Como.